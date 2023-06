Geen ritzege voor Wout van Aert in Zwitserland, met vijfde plaats in tijdrit: "Toen kreeg ik het echt lastig"

Wout van Aert heeft geen ritzege gepakt in de Ronde van Zwitserland. In de afsluitende tijdrit werd Van Aert vijfde.

Wout van Aert heeft zeker niet teleurgesteld in de Ronde van Zwitserland. Hij eindigde vier keer in de top vijf en neemt zo ook het puntenklassement mee naar huis.

In de tijdrit werd Van Aert vijfde op 28 seconden van winnaar Ayuso en was ook 20 seconden trager dan Remco Evenepoel. Het liep niet zoals Van Aert het wou in de tijdrit. Hij wilde nog wat overhouden voor het klimmetje op het einde, maar dat lukte niet.

Moeite met ritme

"Maar dat was kennelijk niet genoeg want bovenop kreeg ik het echt lastig en moest ik de pijn verbijten. Ik had moeite om mijn ritme te houden", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Van Aert had dan ook gehoopt beter te doen in de tijdrit. "Maar zonder mijn tijd te weten wist ik al dat ik niet ging winnen", zei Van Aert nog. Hij is vooral blij dat hij nu naar huis mag gaan na alles wat er gebeurd is de voorbije week.