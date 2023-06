Bingoal WB heeft fantastisch nieuws voor renner die in een kunstmatige coma lag

Julian Mertens heeft maandag het ziekenhuis mogen verlaten. Dat heeft zijn ploeg Bingoal WB laten weten. Mertens lag ruim 2 weken in het ziekenhuis.

Eind mei kwam er verschrikkelijk nieuws voor Julian Mertens. Hij was betrokken bij een zwaar verkeersongeval en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. Daar werd hij meteen in een kunstmatige coma gehouden.

Tijdens de volgende dagen werd Mertens verschillende keren geopereerd. Zo werd hij succesvol aan de wervelkolom en de kaak geopereerd. Ook had hij breuken aan de arm en de ribben opgelopen.

Na bijna een week in het ziekenhuis werd Mertens weer uit zijn kunstmatige coma gehaald. Zo kon zijn echte revalidatie beginnen. Ter observatie werd hij wel nog in het ziekenhuis gehouden. Wel mocht hij al oefeningen bij de kinesist uitvoeren.

Zo'n 2 weken later kwam Bingoal WB op zijn website met goed nieuws. Mertens had maandag het ziekenhuis mogen verlaten. Thuis zal hij verder revalideren. De ploeg laat wel nog weten dat hij binnenkort nog een operatie aan de rug zal moeten ondergaan.