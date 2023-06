Debutant Uno-X maakt zijn Tourselectie bekend: jong geweld en een ervaren rot

Voor het eerst zal Uno-X dat uitsluitend Noren en Denen in het team heeft, de Tour de France rijden. Op een persconferenite maakte het zijn selectie bekend. Voor de gelegendheid zal het team ook in het rood rijden. Het geeloranje lijkt immers te veel op de gele trui.

Alexander Kristoff zal kopman zijn. Hij zal de massasprints voor zijn rekening nemen. Daarnaast zal hij ook de rol van wegkapitein op zich nemen. Zo krijgt de ervaren Noor een dubbele rol in de Tour en zal hij ook zijn ervaring met zijn ploegmaats delen.

Daarnaast zullen ook Tobias Halland Johanessen en Rasmus Tiller kopman zijn. Johanessen zal in de punchetappes proberen toe te slaan, terwijl Tiller die onlangs nog Dwars door het Hageland won, in een uitgedund peloton ook kan rekenen op zijn sprint.

Ook is er Torstein Traeen waarvan Uno-X hoopt dat hij iets in het algemeen klassement zal kunnen betekenen. Al zal hij ook naar kansen via de ontsnappingen kijken.

We are ready 🔥



Selected riders for Tour de France 2023.



Alexander Kristoff (NOR) 🇳🇴

Jonas Gregaard W. (DEN) 🇩🇰

Rasmus F. Tiller (NOR) 🇳🇴

Tobias H. Johannessen (NOR) 🇳🇴

Torstein Træen (NOR) 🇳🇴

Jonas Abrahamsen (NOR) 🇳🇴

Anthon Charmig (DEN) 🇩🇰

Søren Wærenskjold (NOR) 🇳🇴… pic.twitter.com/PHin1iL5Hv