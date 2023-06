Moeten concurrenten nu al schrik hebben van Van der Poel voor de Tour? "Hij gaat voor heel wat herrie zorgen"

Mathieu van der Poel lijkt op zijn 28ste klaar voor een eerste Tour in topconditie. En dat zou wel eens vuurwerk kunnen opleveren.

Met een ritzege en ook nog de eindzege in de Baloise Belgium Tour lijkt Mathieu van der Poel klaar om zich de komende maand te tonen in Frankrijk. Zeker na zijn teleurstellende Tour van vorig jaar.

Volgens Michel Wuyts is de Nederlander klaar voor de Tour. "Van der Poel gaat voor heel wat herrie zorgen. Veel ritten lachen hem toe", zegt Wuyts bij HLN.

Andere Mathieu van der Poel

Maar Wuyts ziet ook een andere Van der Poel dan enkele jaren geleden. "Hij heeft geleerd van het verleden en strooit niet langer kwistig met zijn krachten om. Hij is een ziener geworden, iemand die nadenkt over waar hij kan toeslaan. En dat zal hij ook doen."

En de analist verwacht dat Van der Poel al in het openingsweekend in het Baskenland zal toeslaan. In de eerste twee etappes staan namelijk twee heuvelritten op het programma die op het lijf van Van der Poel lijken geschreven te zijn.