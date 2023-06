Chris Froome wijst deels naar ploeg voor niet-selectie voor de Tour én komt met opvallend statement

Geen Chris Froome (38) in de komende Tour. De Brit wordt door zijn team thuis gelaten, maar hij vond wel dat hij klaar was en wijst naar zijn materiaal.

Toen Israel-Premier Tech Chris Froome in 2021 binnenhaalde ambieerde het met de viervoudige Tourwinnaar nog een vijfde eindzege. Maar Froome eindigde op de 133ste plaats in 2021 en kwam vorig jaar niet meer aan de start van de 18de etappe door corona.

Ook dit jaar was Froome vooral achteraan het peloton te bespeuren. Eind mei werd hij nog 14de in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, maar ook op meer dan 3 minuten van winnaar Carapaz.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld", vertelt Froome bij GCN. "De Tour de France heeft een speciale plek in mijn hart. Fysiek was ik er klaar voor, maar helaas was ik niet in staat om mij volledig te laten zien de afgelopen wedstrijden door materiaalpech." Toch wat kritiek op de ploeg.

Terugkeer in 2024

Tot wanneer het contract van Froome bij Israel-Premier Tech nog loopt, is onduidelijk. De Brit zou volgens Het Nieuwsblad nog tot eind 2025 onder contract liggen bij de ploeg en dus nog twee jaar kunnen doorgaan.

Voor de reeds 38-jarige Froome is de Tour dan ook nog geen afgesloten hoofdstuk. "Ik hoop in 2024 terug te keren", zei hij nog.