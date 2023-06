Patrick Lefevere zag Remco Evenepoel een klap krijgen: "Tegelijk merk ik dat hij 'vurig' staat"

Remco Evenepoel is een van de topfavorieten voor het BK in Izegem. Al kreeg hij donderdag tijdens de tijdrit nog een stevige klap te verwerken.

In Herzele kon Remco Evenepoel zijn Belgische tijdrittitel verlengen, maar het begon al catastrofaal. Na enkele kilometers schoof hij al onderuit in een bocht en gleed hij de gracht in. Zo verloor hij kostbare tijd en kon hij een nieuwe titel op zijn buik schrijven. Ook het podium haalde hij niet meer.

"Na zijn valpartij was Evenepoel ontgoocheld", vertelde Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. "Ook heeft hij een stevige klap geïncasseerd, maar tegelijk merk ik dat hij 'vurig' voor de wegrit staat."

Zo is Lefevere benieuwd hoe Evenepoel over de Kemmelberg zal rijden. "Die beklimming heeft hij volgens mij nog in koers gedaan", denkt de CEO van Soudal Quick-Step.