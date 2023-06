Was het beter voor Jonas Vingegaard voor een Tour de France met Primoz Roglic: "Ja en nee"

Jonas Vingegaard is straks de enige kopman bij Jumbo-Visma in de Tour. Deze keer zal Primoz Roglic er niet bij zijn.

In 2022 ging Jumbo-Visma met 2 kopmannen naar de Tour de France. Zowel Primoz Roglic als Jonas Vingegaard probeerden voor het eerst de Tour te winnen.

Voor Roglic werd het een Tour in mineur. Hij kwam ten val en enkele dagen voor het einde stapte hij af. Vingegaard, daarentegen, zat in de vorm van zijn leven, won 2 bergritten en won de Tour.

Een jaar later probeert Vingegaard opnieuw de Tour te winnen. Deze keer zal Roglic er niet bij zijn. Zou het niet gemakkelijker geweest zijn met de Sloveen er wel bij? "Ja en nee", stelde Vingegaard bij de NOS.

"Natuurlijk was het altijd goed geweest als hij erbij was geweest", ging Vingegaard verder. "Zo'n sterke renner als Primoz erbij, is nooit slecht. Het had een voordeel kunnen zijn. En ik kan het kopmanschap ook delen, dat was geen probleem geweest."

Anderzijds staat Vingegaard ook sterk in zijn schoenen. Hij heeft geleerd hoe hij binnen het team een leider moet zijn. Jumbo-Visma speelde daar een belangrijke rol in, maar ook zijn vriendin Trine.