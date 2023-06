Jan Bakelants schuift verrassende Belg naar voren als kandidaat voor eerste gele trui in de Tour

Komende zaterdag wordt de Tour op gang geschoten in het Baskenland. Wie pakt de eerste gele trui? Jan Bakelants schuift een opvallende naam naar voor.

In tegenstelling tot vorig jaar in Denemarken begint de Tour dit jaar met een fel openingsweekend. In de eerste rit met start en aankomst in Bilbao moeten de renners al meteen 5 beklimmingen over.

In de laatste 30 kilometer liggen de Côte de Vivero (4,3 kilometer aan 6,8%) en de Côte de Pike (2 kilometer aan 9,4%), waarvan de top op 11 kilometer van de streep ligt. Ook de laatste kilometer loopt nog aan 5,4% gemiddeld op.

Maxim Van Gils

Jan Bakelants schuift Maxim Van Gils (Lotto Dstny) naar voren. "Misschien zoals ik (in 2012, nvdr.) ritwinst en geel, daar in het Baskenland. Ik zie het gebeuren", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Er zijn parallelen te trekken tussen Corsica toen en wat het nu zal zijn. Hij is snel aan de meet en als hij bij een groepje zit dan kan hij het afmaken. En wie de eerste of de tweede rit wint zal ook de trui pakken."