Evenepoel, Van Aert, Van der Poel en Pogacar moeten hem niet vrezen: Vingegaard slaat topkoers over

Jonas Vingegaard is samen met Tadej Pogacar de topfavorieten voor eindwinst in de Tour. Maar na de Tour zullen we Vingegaard in één koers alvast niet aan het werk zien.

Vorig jaar nam Jonas Vingegaard na zijn eindwinst in de Tour een break van bijna twee maanden. De Deen reed wel enkele criteriums, maar koerst pas eind september weer in de Ronde van Kroatië en reed begin oktober ook nog de Ronde van Lombardije. Het WK in Wollongong liet Vingegaard schieten en dat stuitte op onbegrip bij de Deense bond. Ze begrepen daar niet waarom Vingegaard sinds de beloften niet meer voor Denemarken reed, maar accepteerden de beslissing wel. Geen WK in Glasgow En Vingegaard zal het WK, dat dit jaar twee weken na de Tour wordt gereden, ook nu weer overslaan. "Vingegaard zit niet in het team omdat hij zei dat de wereldkampioenschappen voor hem niet mogelijk waren vanwege zijn schema na de Tour", vertelde coach Anders Lund aan TV2. Wat dat schema van Vingegaard dan precies is, is niet duidelijk. De Vuelta zal de Deen al zo goed als zeker niet rijden, want daar is Primoz Roglic weer de kopman voor Jumbo-Visma.

