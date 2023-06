Jan Bakelants is zeer streng voor ex-ploeg richting Tour de France: "Van God los"

Jan Bakelants kijkt uit naar de Tour de France, zoveel is duidelijk. Al viel hem ook iets op in de selecties voor de Ronde van Frankrijk.

Zo is er de ex-ploeg van Jan Bakelants, Intermarché - Circus - Wanty. Die trekken zonder Belgen naar de Tour de France.

Dion Smith, Biniam Girmay, Louis Meintjes, Mike Teunissen, Adrien Petit, Rui Costa, Lilian Calmejane en Georg Zimmermann worden naar voren geschoven. En dus geen landgenoten.

© photonews

"Van God los. Ik snap dat niet als Belgische ploeg. En je moet ook kijken naar de marketing en de sponsors", aldus Bakelants in Wuyts & Vlaeminck.

"Dan is het niet te begrijpen dat je renners meeneemt waar de Belgische pers totaal geen belangstelling in heeft. Er is natuurlijk Girmay, maar er moet altijd een Belg bij zijn."

Visibiliteit

"Ze mikken op visibiliteit dan op een prestatie in het klassement", pikt Michel Wuyts in. "Men hoopt op Meintjes achteraan de kopgroep vaak in beeld en Rui Costa met een lange vlucht."

"Maar een Belg is toch goud voor een Belgische ploeg, ook als het gaat over visibiliteit? Zijn er landen waar er meer programma's gemaakt worden over koers dan bij ons? Legt Wanty wegen aan in Kroatië?", aldus Bakelants opnieuw.