Jonas Vingegaard heeft duidelijke mening over concurrenten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel voor de Tour

Jonas Vingegaard verdedigt dit jaar zijn titel in de Tour. De Deen lijkt klaar om zijn tweede opeenvolgende Tourzege binnen te halen.

Terwijl Tadej Pogacar een verstoorde voorbereiding kende door zijn polsblessure, kon Jonas Vingegaard wel zoals gepland toeleven naar de Tour. Met zijn sterke Jumbo-Visma ploeg gaat hij opnieuw voor eindwinst.

Vingegaard is niet ziek geweest en heeft dit jaar nog geen blessures gehad, iets wat hem vorig jaar wel overkwam. Daarnaast had hij ook een betere winter. Allemaal signalen dat het dit jaar goed komt in de Tour.

In Parijs-Nice begin maart moest Vingegaard de duimen leggen voor Pogacar. "Vorig jaar overkwam me hetzelfde in de Tirreno. Daar was Tadej veel sterker en in de Tour won ik alsnog. Wat in het voorjaar gebeurt, betekent niets voor de Tour", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Remco Evenepoel

Volgend jaar komt er met Remco Evenepoel nog een concurrent bij in de Tour. Wordt hij een nog grotere bedreiging dan Tadej Pogacar als het om de eindzege gaat in de Tour?

"Dat zou ik niet meteen zeggen, maar ik heb ook nog niet tegen hem gekoerst in een grote ronde. Als hij erbij komt, wordt het superspannend. Hij zal zeker een grote bedreiging vormen."