Ploegleiding Jumbo-Visma op de korrel genomen voor thuisblijven Primoz Roglic: "Begrijp er niets van"

Geen Primoz Roglic dit jaar in de Tour. Net als in 2019 richt de Sloveen zich dit jaar op de Giro en de Vuelta en dat doet toch vragen rijzen bij de tactiek van Jumbo-Visma.

Na drie jaar zonder succes op eindwinst in de Tour te jagen gooide Primoz Roglic het dit jaar over een andere boeg. De Sloveen focust zich op de Giro, met succes, en de Vuelta. En dat terwijl Jumbo-Visma vorig jaar de succesformule had gevonden.

Het startte vorig jaar zowel met Vingegaard als Roglic als kopman in de Tour, maar na een vroege val werd duidelijk dat Roglic niet zou meespelen voor eindwinst. Maar in de rit naar de Col du Granon speelde Roglic wel nog een belangrijke rol door constant aan te vallen samen met Vingegaard op de Galibier.

De Nederlandse ex-renner Stef Clement snapt niet dat Jumbo-Visma er dit jaar voor koos om enkel Vingegaard als kopman mee te nemen. "Nee. Ik begrijp er niets van. Ze hebben de winnende tactiek overboord gegooid. Dat vind ik verrassend", zegt hij bij NOS.

Neuzen niet in dezelfde richting

"Nu is het minder een issue, dat begrijp ik ook wel, omdat hij de Giro gewonnen heeft. Maar ik begrijp niet dat ze in november dit besluit genomen hebben. Schijnbaar hebben Vingegaard en Roglic er samen niet eens over gesproken."

"En dan kiest de ploegleiding op basis van het feit dat ze niet allebei weer een gedeeld kopmanschap willen? We weten het eigenlijk niet. Maar feit is wel dat ze de neuzen voor de Tour niet allemaal dezelfde kant op hebben gekregen. Of willen krijgen."