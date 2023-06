Tadej Pogacar schept klaarheid over zijn polsblessure en geeft zijn ideaal scenario voor de Tour

Hoe gaat het met Tadej Pogacar en hoe is het met zijn pols? De Sloveen blikt vooruit op de Tour, de openingsetappe en zijn ideaal scenario.

Tadej Pogacar wil dit jaar voor een derde keer de Tour winnen, maar een polsblessure remde hem daarbij wat af. Op het Sloveens kampioenschap leek het hem geen parten te spelen, maar de Sloveen heeft nog altijd last.

"Ik voel me goed op de fiets. Qua mobiliteit zit ik met mijn pols aan 60 à 70 procent", zei hij op zijn persconferentie vooraf. Twee van de drie beentjes zijn al hersteld, enkel de scaphoidfractuur is nog niet helemaal hersteld.

De openingsetappe wordt meteen zwaar, Pogacar wordt al meteen als een van de favorieten gezien voor het geel. "Het wordt een super explosieve finale. Ik schat dat we met 10 à 15 renners overblijven."

Geen revanche en ideaal scenario

Aan revanche na het verlies van vorig jaar denkt de Sloveen niet. "Neen, ik denk niet aan hun prestatie van vorig jaar, wel aan die van mij van dit jaar. Ik focus me op mijn koers. En het draait ook niet enkel om dat team."

Maar Pogacar heeft ook een ideaal scenario in zijn hoofd. "Het geel pakken in de 20ste rit zoals in 2020. Dat geeft je minder druk", lachte hij nog.