Veiligheid ook in de Tour belangrijk: Tourorganisatie grijpt in voor twee aankomsten bergaf na kritiek

Etappe 14 van de Tour, met aankomst in Morzine les Portes du Soleil, eindigt na een afdaling van 13 kilometer na de beklimming van de Col de Joux Planes terwijl etappe 17 eindigt in Courchevel na een afdaling van 6 kilometer na de beklimming van de Col de la Loze.

CPA-voorzitter Adam Hansen zat woensdag samen met ASO, de organisatie van de Tour, over de twee bewuste aankomsten. En Hansen kon vaststellen dat ASO wel degelijk extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Zo is er in beide afdalingen nieuw asfalt gegoten, zullen er signalisatieborden worden aangebracht voor gevaarlijke bochten en zullen er vangrails en kussens voorzien worden aan de afgronden.

Aan het parcours verandert er dus niets, maar Hansen is wel tevreden met de maatregelen die genomen zijn. "ASO heeft dit goed aangepakt", zei Hansen bij Het Nieuwsblad.

I am glad to announce that we had a call with @amaurysport, @AigcpOfficial, @UCI_cycling regarding the downhill finishes on stage 14 and 17 @LeTour. ASO will have warning Audio signs well before corners, new ashfelt(which was a main concern for the riders) and barriers with… pic.twitter.com/Bq5WPi8q4v