Wout van Aert openhartig over wat hem drijft in het wielrennen: "Zo wil ik herinnerd worden"

Wout van Aert staat in de Tour weer voor de belangrijkste afspraak van het jaar. Hij wil er opnieuw knallen en onthult onder meer zijn drijfveren in de koers.

Van Aert staat voor zijn vijfde deelname op rij aan de Tour. Bij iedere van zijn vier vorige deelnames won hij een etappe, in totaal al 10 (negen individuele + ploegentijdrit in 2019). Van Aert won er enkele memorabele ritten.

Zo zit de overwinning in Malaucène in 2021, met een dubbele beklimming nog altijd in het collectieve geheugen. "Ik geef toe dat ik de eerste was die verrast was om de etappe zo te kunnen winnen", zegt hij in een gesprek met zijn privé sponsor Red Bull.

Nog veel wedstrijden te winnen

Vorig jaar won Van Aert drie ritten, pakte hij de groene trui en werd hij tot meest strijdlustige renner in de Tour uitgeroepen. Maar hij hielp zijn ploegmaat Jonas Vingegaard ook aan het winnen van de gele trui.

"Het is het soort prestatie waar ik het meest trots op ben. Ik ben niet echt geïnteresseerd in drie of vier keer dezelfde wedstrijd winnen. Ik probeer liever nieuwe dingen, ga nieuwe uitdagingen aan", klinkt het nog.

En Van Aert wil daarmee nog verder doorgaan. "Ik heb nog veel grote wedstrijden te winnen. Ik geniet echt van een uitdaging en het is geweldig als je iets bereikt waarvan iedereen dacht dat het onmogelijk was. Ik wil herinnerd worden als iemand die buitengewone dingen heeft geprobeerd."