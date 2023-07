Mathieu van der Poel speelt geen rol van betekenis in eerste etappe van de Tour en komt met logische verklaring

Mathieu van der Poel wist dat het moeilijk zou worden op de Côte de Pike en dat werd het ook. Van der Poel moest lossen en werd uiteindelijk 37ste.

De Côte de Pike was uiteindelijk te zwaar voor Van der Poel. "Ik had zeker niet mijn beste dag. Normaal moet ik wel mee kunnen, maar alleen met een super dag, en die had ik niet", zei hij bij de In de Leiderstrui.

Van der Poel voelde op de voorlaatste klim al dat het moeilijk zou worden op de slotklim en draaide die Côte de Pike ook niet in het eerste gedeelte van het peloton op. "En dan moet je zo hard mogelijk duwen en hopen dat het nog samenkomt."

Niet meteen volgende kans

Zondag staat er alweer een lastige etappe op het programma en dus wordt het weer lastig voor Van der Poel. Hij ziet dan ook niet meteen een kans voor zichzelf. "Dan moet ik even in het roadbook kijken.

Maar maandag sowieso met Jasper (Philipsen, nvdr.). Van der Poel vond ook dat het nog mee viel qua zenuwachtigheid in deze eerste etappe van de Tour. "Ik heb wel eens meer hectische dagen in de Tour gehad, dus dat is niet slecht."