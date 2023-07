VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 1: Van Aert, van der Poel en Alaphilippe krijgen meteen een kans voor het geel

Het is zover. De 110e Tour de France gaat van start en het Baskenland vormt het decor voor de Grand Départ dit jaar. De 1e rit kan overigens al meteen een ferme strijd voor het geel opleveren.

Wie Baskenland zegt, zegt klimmen en voor de 1e Tour-rit met start en finish in Bilbao is dat niet anders. Het peloton maakt een lus langs de kust, maar daar is het zeker niet vlak. Zo zijn er onderweg 5 beklimmingen. Officiële dan toch, want tussendoor gaat het af en toe stevig bergop.

Zo zijn er in de aanloop 2 beklimmingen van 3e categorie de finale start met een klim van 4e categorie om nadien via één van 2e categorie en 3e categorie terug naar Bilbao te gaan.

Vooral die laatste 2, de Côte de Vivero (4,2 km aan 7,3%) en de Côte de Pike (2 km aan 10%), zullen het verloop van de etappe bepalen. De top van de Pike ligt op 10 km van de streep en er zijn geen bonificaties te verdienen. Zo zal de winnaar van de etappe sowieso de 1e geletruidrager zijn.

Na 182 km ligt de finish in Bilbao. Ook de laatste stroken lopen omhoog. In de laatste 500 meter gaat het toch zo'n 5% omhoog. Uiteindelijk zullen de renners toch 3300 hoogtemeters op hun bord krijgen.

Voor de sprinters is het sowieso te zwaar. Dus dan is het al kijken naar de punchers en de klassementsrenners. Qua favorieten zijn er genoeg namen om op te noemen. Wout Van Aert bewees een dag voor de rit al dat hij in orde is door het Strava-record op de Pike te pakken.

Ook Mathieu van der Poel zal wellicht in orde zijn. In de Baloise Belgium Tour toonde hij zijn goede vorm in de Ardennenrit, waar hij gelijkaardige beklimmingen voorgeschoteld kreeg. Julian Alaphilippe toonde in de Dauphiné dat hij na zijn pechperiode weer de goede vorm te pakken heeft en dat hij nog steeds kan winnen.

Velen zullen ook met Tom Pidcock rekening houden of een Biniam Girmay of een Benoît Cosnefroy. Of wat met de debuterende Maxim Van Gils. Er zijn namen genoeg.

Mogelijk krijgen we al een strijd tussen de klassementsrenners. Ook Jonas Vingegaard houdt daar rekening mee. Zo verwacht hij al een aanval van Tadej Pogacar. Ook thuisrijder Mikel Landa zal zich willen tonen, maar wellicht wacht hij op de 2e rit. In geen geval wordt het wellicht een boeiende openingsrit.