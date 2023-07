🎥 Wout van Aert gooit gefrustreerd drinkbus kapot, Tadej Pogačar steekt de draak ermee

Wout van Aert heeft naast de zege gegrepen in de tweede etappe van de Tour. Het gooide een drinkbus kapot, Tadej Pogacar imiteerde hem meteen.

Tadej Pogacar kon terugblikken op een geslaagde tweede etappe. Op de Jaizkibel kon hij drie extra seconden pakken op Jonas Vingegaard en in de sprint pakte de Sloveen nog eens vier extra seconden.

Zijn voorsprong op Jonas Vingegaard bedraagt na twee etappes nu al elf seconden. Niet veel, maar elke seconde lijkt weer van tel te zijn tijdens deze Tour. En de Sloveen had nog tijd voor een grapje.

In de sprint werd Pogacar nipt geklopt door Wout van Aert en Victor Lafay. Van Aert was zichtbaar gefrustreerd na de etappe en gooide een drinkbus keihard in de grond. Pogacar zag dat van dichtbij en imiteerde het gebaar tijdens zijn cooling down. Gele trui Adam Yates moest er ook om lachen.