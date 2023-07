Jonas Vingegaard bijt van zich af na kritiek: "Ik heb toch iets gedaan voor Wout?"

Jonas Vingegaard krijgt uit heel wat hoeken in België de volle laag als het gaat om de weinige hulp die hij geboden heeft aan Wout van Aert. Maar de Deen is zich van geen kwaad bewust.

Net als na de eerste etappe moest Jonas Vingegaard het na de tweede etappe ontgelden van heel wat Belgische wielerfans. Vingegaard had volgens hen meer kunnen doen om de Fransman Victor Lafay nog terug te halen in de slotkilometer.

Maar de Deen was zich na de etappe van geen kwaad bewust. "Ik heb toch iets gedaan voor Wout? Ik kon ook zelfzuchtig zijn en doorrijden met Pogacar", zei Vingegaard tegen de verzamelde pers over het moment op de Jaizkibel.

"Door niet mee rijden met Pogacar, help ik Wout ook een beetje. Ik moet me gewoon focussen op het algemene klassement. We hebben natuurlijk verschillende doelen. We zijn allemaal teleurgesteld, ik ook. We wilden dat Wout echt won vandaag."