Michel Wuyts sabelt Vingegaard opnieuw neer na anticlimax voor Van Aert: "Een slappe leider"

Voor de tweede dag op rij is er heel wat discussie over de rol van Jonas Vingegaard voor Wout van Aert. Michel Wuyts blijft bij zijn standpunt over de Deen.

Michel Wuyts vond na de eerste etappe al dat Jonas Vingegaard meer had kunnen doen in de achtervolging voor op de broers Yates. En na de tweede etappe herhaalde Wuyts die stelling nog eens. "De ontgoocheling in de Vlaamse huiskamers moet gigantisch geweest zijn. Alles verliep volgens plan. Zijn ploegmaats hebben gedaan wat ze konden, behalve eentje", zegt Wuyts bij Het Laatste Nieuws. Volgens Wuyts komt Jumbo-Visma één mannetje tekort om het gat om Lafay nog te kunnen dichtrijden, Vingegaard dus. "Hij is in mijn ogen een slappe leider." Het is volgens Wuyts een afgang voor de persoonlijkheid van de Deen. Revanche Wout van Aert zal zich de komende dagen wel nog mengen in de massasprints, al zal het wel moeilijker worden tegen onder meer Philipsen en Jakobsen. "Van Aert is een kerel die teert op revanche", stelt Wuyts nog.