Philipsen wint toch na discussie over sprint met Van Aert: "Het kot was te klein geweest anders"

Er was even discussie over de sprint van Jasper Philipsen in de derde etappe. Maar uiteindelijk werd hij toch uitgeroepen tot winnaar.

Jasper Philipsen is dan toch de winnaar van de derde etappe in de Tour. De jury bekeek de sprint nog eens en het duurde uiteindelijk zo'n 10 minuten, maar Philipsen werd uiteindelijk toch uitgeroepen tot winnaar van de etappe. De opluchting was duidelijk groot bij Philipsen toen hij uiteindelijk toch tot winnaar werd uitgeroepen. "Ik zou echt gek geworden zijn, moesten ze deze overwinning afgepakt hebben", reageerde Philipsen bij Sporza. "Dan was het kot misschien de klein geweest." Philipsen kon weer rekenen op zijn sterke trein met Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel als laatste man. "Ik wist dat het een tricky finale zou worden met die S-bocht, maar wij hadden de leiding met Jonas en Mathieu." "Ik ga denk ik op hetzelfde moment aan als Wout en rechts was denk ik de kortste weg naar de finish", analyseerde Philipsen zijn sprint nog. 🚴🇫🇷 | Wat een ongelofelijke lead-out van Mathieu van der Poel. De Nederlander trekt vol door en Jasper Philipsen maakt het voorwerk op magistrale wijze af! 🇧🇪👏 #TDF2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/5EG4sLtMur — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 3, 2023