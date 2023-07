Jai Hindley slaat een dubbelslag in Laruns, Vingegaard deelt nu al een serieuze klap uit aan Pogacar

De eerste Pyreneeënrit heeft meteen voor vuurwerk gezorgd. Jai Hindley won de etappe, maar Jonas Vingegaard pakte meer dan een minuut op Tadej Pogacar.

In tegenstelling tot dinsdag wilde nu bijna iedereen in de ontsnapping zitten. Na heel wat vijven en zessen reed uiteindelijk een groep van zo'n 35 renners weg, met daarbij heel wat grote namen. Onder meer Van Aert, Benoot, Campenaerts, Alaphilippe, Asgreen en Jai Hindley.

De Australische Girowinnaar van 2022 is een van de podiumkandidaten, maar toch kreeg de vlucht waar hij inzat zo'n 4 minuten. Wout van Aert probeerde enkele keren aan te vallen, maar bij het begin van de slotklim, de Col de Marie Blanque (7,8 km aan 8,5%) loste hij vooraan toch.

Daar reden Jai Hindley en Felix Gall weg van de overgebleven vluchters, maar op iets minder dan 2 kilometer van de top liet Hindley Gall achter. In het peloton nam Jumbo-Visma het commando over van UAE, waar plots Kuss, Vingegaard en Pogacar alleen overbleven.

Pogacar kan Vingegaard niet volgen

Vingegaard gooide op iets minder dan een kilometer de knuppel in het hoenderhok en liet Pogacar achter. Op de top was het verschil al bijna een minuut tussen de twee tenoren. Hindley kwam met iets meer dan een minuut voorsprong boven op Vingegaard.

Vingegaard raapte in de afdaling nog Gall, Ciccone en Buchmann op, Pogacar kreeg het gezelschap van zijn ploegmaat Yates en ook Gaudu, Skjelmose en Simon Yates. Maar Jai Hindley was ondertussen op weg naar de ritzege én de gele trui. En dat in zijn eerste Tour.

