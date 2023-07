Geen nieuwe ereplaats voor Caleb Ewan in de Tour de France: "Daar was mijn sprint al afgelopen"

Caleb Ewan was een van de grote afwezigen tijdens de massasprint in Bordeaux. Zo kwam er na zijn mooie ereplaatsen, eerder in deze Tour, geen vervolg.

In Bayonne sprintte Caleb Ewan naar de 3e plaats. Een dag later was hij 2e op het racecircuit in Nogaro 2e. Na de Pyreneeën lag er in Bordeaux een nieuwe sprintkans, maar deze keer was Ewan niet te zien. Hij reed uiteindelijk als 45e over de streep.

"Mijn ploegmaats leverden goed werk door me aan de brug goed naar voren te brengen", begon Ewan via de kanalen van Lotto Dstny zijn verhaal. "Spijtig genoeg kreeg ik wat verderop een kwak en daar verloor ik het momentum. Het was al redelijk kort tegen de finish en mijn sprint was toen al afgelopen."

Ewan kon er na de finish mee om en begon al aan de volgende rit te denken: "Soms moet je wat geluk hebben en er doorheen geraken. Al lukt dat niet altijd. In Limoges is er een nieuwe kans en op papier moet die me liggen."