Jasper Philipsen voelt zich schuldig tegenover Mathieu van der Poel, maar legt ook waarom het niet anders kon

Geen vierde ritzege voor Jasper Philipsen in deze Tour. De groene trui werd dan toch eens geklopt.

Jasper Philipsen had de laatste vijf sprints in de Tour gewonnen (twee in de Tour vorig jaar en drie dit jaar, nvdr.), maar zaterdag kwam die reeks dus ten einde. De groene trui moest de duimen leggen voor Jasper Philipsen.

"Hij is de verdiende winnaar. Hij is heel sterk op zo'n aankomst. Ik wist dat hij de te kloppen man was en hij maakt het waar", zei Philipsen bij Sporza. Maar de groene trui voelde zich ook wat schuldig tegenover Mathieu van der Poel.

"We hadden het ook andersom kunnen doen, maar we hadden het nu zo beslist. Anders verloor ik te veel punten voor groen", zei Philipsen over de keuze om hem te laten sprinten en niet Van der Poel.

Puy de Dôme

Zondag wacht nog een laatste rit voor de rustdag, maar eerst moet nog de mythische Puy de Dôme beklommen worden, waarvan de laatste 4,5 kilometer aan 11,5% gemiddeld oplopen. "De Puy de Dome ga ik zo economisch mogelijk op", lachte Philipsen nog.