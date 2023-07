Tom Pidcock neemt een drastische beslissing voor het WK

Tom Pidcock zal op het WK niet de wegrit rijden. De focus ligt immers volledig op de mountainbike.

Momenteel zit Tom Pidcock in de Tour de France. Hij staat er op kousenvoeten 7e in het algemeen klassement en probeert te kijken hoe ver hij in het klassement kan geraken.

Aan Sporza gaf hij net voor de 10e rit een intervieuw. Daarin ging het onder meer over het WK in Glasgow begin augustus. "Ik rij de wegrit niet", klonk het. "Ik zet daar alles op de mountainbike."

Zo is er een favoriet minder voor de wegrit op 6 augustus. Pidcock kreeg daar een parcours voorgeschoteld, dat hem zeker moet liggen.

Voor de mountainbike op 12 augustus in Glasgow is er zo een extra favoriet. Pidcock is de huidige Olympische kampioen in het mountainbiken en werd nog nooit wereldkampioen.