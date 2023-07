Buitenlandse pers vol lof over magistrale Philipsen, Armstrong ziet serieuze problemen voor andere sprinters

Ook in de buitenlandse pers komen ze superlatieven tekort om de prestaties Jasper Philipsen in de Tour te beschrijven. Ook Lance Armstrong is onder de indruk.

Bij La Gazzetta dello Sport winden ze er geen doekjes om. "Een vierde gouden sprint. Op de rand van perfectie", kopte de Italiaanse krant. "De Belg is in de laatste rechte lijn onklopbaar. Hij heeft simpelweg geen rivalen. Jasper bewees nog maar eens: hij is de koning van de sprint."

Bij L’Équipe neemt Philipsen de volledige cover in. "Vier azen", kopt de Franse krant. "Wederom een keizerlijke sprint van Jasper Philipsen. Hij pakte zijn vierde overwinning in deze Tour en toonde dat hij de snelste man is van het peloton. Hij doet het allemaal met een superieure frisheid."

La une de L'Équipe du jeudi 13 juillet. pic.twitter.com/WV9j2KLOKn — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 12, 2023

In de podcast The Move analyseerde Lance Armstrong de dominantie van Philipsen. "Philipsen is by far de snelste man in de race. Hij heeft het team, hij heeft vertrouwen. Wat doe je eraan?"

Armstrong ziet ook problemen voor andere sprinters. "Philipsen is nog redelijk jong. Voor sommigen, zoals Ewan, tikt de tijd weg om nog een Tourzege te pakken. En dan heb je zo een kerel als Philipsen die met iedereen komt spelen. Dat moet bijzonder frustrerend zijn."