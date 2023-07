Opgaves Tour de France: ook Lotto Dstny ziet renner er de brui aan geven

Caleb Ewan heeft de Tour de France verlaten. Hij moest tijdens de 13e rit al vroeg lossen en gaf er de brui aan.

De laatste dagen ging het niet zo goed meer met Caleb Ewan. Hij had last van de maag en bergop had hij het moeilijker. Zo kwam hij telkens in het laatste groepje over de finish.

Ook tijdens de 13e rit op weg naar de Grand Colombier kende Ewan problemen. Hij moest op de klim op weg naar de tussensprint lossen en liep snel een grote achterstand op. Frederik Frison wachtte hem nog op, maar tevergeefs. Ewan stapte af.

Nochtans was Ewan goed aan de Tour begonnen. Tijdens de 1e massasprint eindigde hij 3e en een rit later 2e. Er was een positieve flow rond hem ontstaan. Er was het vertrouwen dat hij de beoogde ritwinst wel zou pakken, maar Lotto Dstny zal dat op een andere manier moeten doen.