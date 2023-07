Tadej Pogacar moet nog meer tijd pakken: "Bij UAE denken ze dat Jonas Vingegaard daar in het voordeel is"

Tadej Pogacar heeft opnieuw enkele seconden op Jonas Vingegaard genomen. Michel Wuyts vindt dat Pogacar nog extra tijd moet nemen. Volgens hem is Pogacar in de tijdrit en op de Col de la Loze in het nadeel.

Pas in de slotkilometer viel Tadej Pogacar aan. Jonas Vingegaard volgde in 1e instantie, maar nadien moest hij net als op de Puy de Dôme toch weer wat ruimte laten. Zo verloor Vingegaard 4 seconden en met de bonificaties van Pogacar werden dat er 8. Zo staat Pogacar na 13 ritten op 9 seconden van de Deen. Michel Wuyts vindt dat Pogacar nog wat meer tijd moet terugnemen. In de volgende rit zou hij niet verbaasd zijn als Pogacar wat renners voorop stuurt, om daar uiteindelijk in de afdaling van de Joux Plane daar gebruik van te maken. "Uiteindelijk moet hij ook met een voorsprong aan de slotweek beginnen. Zo'n 30 tot 45 seconden", vertelde Wuyts aan Het Laatste Nieuws. "Bij UAE denken ze dat Vingegaard voor de tijdrit van dinsdag in het voordeel is. En ook voor de Col de la Loze zijn ze bevreesd, want daar verloor Pogacar 2 jaar geleden 15 seconden."