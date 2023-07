Van der Poel blijft streng en geeft duidelijk zijn vooruitzichten voor vervolg van de Tour: "Het is nog niet zoals het moet"

Als het bij hem 'nog niet is zoals het moet', kan Van der Poel wel meestrijden tot op enkele kilometers van de top van de slotklim voor de ritzege in de Tour. Dat hebben we donderdag gezien.

Mathieu van der Poel gaf al een reactie waarbij hij het verhaal van de rit deed. Bij VTM Nieuws ging het dan weer over zijn fysieke toestand, aangezien hij wel enigszins ziek is (geweest). Blijkbaar zit er toch nog wat in de tank. "Ik heb de voorbije dagen niet zo heel veel krachten verbruikt omdat ik mijn focus op het herstel heb gelegd", is de verklaring.

Wat was zijn gevoel dan tijdens zijn onderneming in de twaalfde Tourrit? "Het was iets beter, maar nog zeker niet zoals het moet", is Van der Poel streng voor zichzelf. Tenslotte scheelde het slechts enkele kilometers of hij was met eerste groepje over de laatste klim geraakt.

HERSTELLEN TEGEN DERDE WEEK

De grote vraag is: wat brengt het vervolg van de Tour nu nog voor hem? "Ik ga zo goed mogelijk proberen herstellen en in de mate van het mogelijke zo fris mogelijk naar die volgende rustdag te gaan. Dan ben ik in de derde week volledig hersteld, denk ik."