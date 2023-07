Mathieu van der Poel verklaart duidelijk waar het misliep in de strijd om de overwinning

Mathieu van der Poel liet zich voor het eerst in deze Tour eens zien en probeerde een gooi te doen naar de zege. Hij moest uiteindelijk tevreden zijn de prijs van de strijdlust.

Van der Poel was wel tevreden, maar ook duidelijk teleurgesteld. "Dat is natuurlijk een leuke prijs, maar ik had liever die van de etappezege gehad", zei de Nederlander bij Sporza. Hij zag wel verbeteren met de afgelopen dagen.

Toen was Van der Poel wat ziek en was hij ook zijn stem kwijt, maar die is stilaan terug. Toch kon beschikte de Nederlander nog niet over zijn beste benen. "Dit was mijn laatste kans deze week om er nog iets van te maken."

Niet genoeg ruimte

Van der Poel probeerde te anticiperen door op de voorlaatste klim weg te rijden, op 50 kilometer van de streep. Hij vindt dat hij het goed heeft aangepakt, maar het was niet voldoende. Van der Poel werd weer bijgehaald op de laatste klim.

"Ik kreeg niet genoeg ruimte om over die laatste klim te geraken, maar het was al beter dan de voorbije dagen." De komende ritten zijn niet op het lijf geschreven van Van der Poel en dus is het uitkijken naar de derde week om het nog eens te proberen.