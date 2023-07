Boze Wout van Aert: "Ik ben blij dat ik nog leef"

Wout van Aert nam in de dertiende etappe een halve snipperdag door het peloton snel te laten rijden. Maar ook na de aankomst was het nog een hele overlevingstocht voor Van Aert.

Want de teambussen van de ploegen stonden beneden aan de Grand Colombier en dus moesten de renners weer helemaal naar beneden. Geen gemakkelijke opdracht. "Ik ben blij dat ik nog leef", stelde Van Aert bij NOS.

"Als er een paar duizend mensen op die berg staan en je moet met de fiets naar beneden, dat is niet altijd veilig. Het is levensgevaarlijk ja, eigenlijk wel. Niet dat het nu belangrijk is, maar er zou wel eens iets aan gedaan moeten worden", zei Van Aert nog.

Moeilijk op te lossen

De mensen die naar beneden gaan hebben namelijk niet altijd oog voor de renners, die enkel gewapend met een fluitje het publiek kunnen waarschuwen. Gelukkig kreeg Van Aert ondersteuning van de politie. "Vanaf daar was het iets veiliger."

Een oplossing heeft Van Aert ook niet meteen voor handen. "Als de klim vol hekken staat, is het veiliger om bergop en bergaf te rijden, maar dat zal wel moeilijk zijn. Ik heb ook niet zoveel zin om er nu over na te denken."