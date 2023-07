Incident op de top van de Joux Plane zorgt voor controverse: "Gedegouteerd"

Op de Col de la Joux Plane reden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard samen op kop en gingen ze naar de top, waar er bonificatieseconden lagen. Pogacar ging op 500 meter van de top aan, maar moest zijn aanval stoppen. Er reden namelijk 2 motoren in de weg.

Pogacar bleef nadien op kop rijden, met Vingegaard in zijn zog. Op 100 meter van de streep waren ze nog altijd samen en moest de sprint nog ingezet worden. Pogacar leek niet meer geïnteresseerd en Vingegaard profiteerde. Zo liep hij 3 seconden uit in het klassement.

En dan is de regie ook de weg kwijt! Plots rijdt Vingegaard voorop en de Deen pakt de boni's! Het verschil is nu +3 seconden in het voordeel van Vingegaard!



