VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 14: Opnieuw een strijd tussen Vingegaard en Pogacar in een monsteretappe met controversiële afdaling

De Tour de France trekt naar de Alpen en het is meteen een monsteretappe met aankomst in Morzine. In totaal zijn er zo'n 4200 hoogtemeters en wellicht krijgen we opnieuw spektakel tussen de 2 tenoren in deze Tour: Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.

PARCOURS De start van de 14e etappe ligt in Annemasse, vlak bij de Zwitserse grens. Na de start gaat het meteen bergop en al snel volgt er een 1e beklimming van 3e categorie. Nadien volgen 2 beklimmingen van 1e categorie. Eerst is er de Col de Cou (7 km aan 7,4%) en daarna de Col du Feu (5,8 km aan 7,8%). Daarna volgt een lastige finale, met eerst de Col de la Ramaz (1e categorie) en daarna de Col de Joux Plane (buiten categorie). De Ramaz is 13,9 km lang aan 7,1%. Er zijn stroken tot zo'n 11,5%. De Joux Plane is dan weer 11,6 km lang aan 8,5%. Vooral naar de top toe zijn de stroken het zwaarste. Op de top van de Joux Plane is het nog 12 km tot de finish en daarna volgt nog een fikse afdaling. Over die afdaling naar Morzine was er vooraf heel wat te doen. De rennersvakbond CPA vond die te gevaarlijk. De organisatie nam maatregelen langs het parcours en na een keuring van voorzitter Adam Hansen werd ze goed bevonden. De finish is er na bijna 152 km. FAVORIETEN De klassementsrenners zijn richting Morzine opnieuw aan zet en iedereen verwacht opnieuw een duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Vingegaard heeft wel de gele trui, maar in de laatste 3 bergritten maakte Pogacar telkens (een beetje) tijd goed. Daardoor is het verschil 9 seconden en heeft Pogacar mogelijk het mentale voordeel. Wellicht zullen de 2 tenoren pas op de steile stroken van de Joux Plane elkaar bestoken, tenzij Jumbo-Visma of UAE een plannetje hebben uitgedokterd. Dan volgt er mogelijk al een uitval op de Ramaz. Uiteindelijk zullen de Joux Plane en zijn afdaling beslissen. © photonews De andere klassementsrenners kunnen profiteren als Vingegaard en Pogacar elkaar neutraliseren. Jai Hindley won al een etappe en Tom Pidcock kan een uitstekende afdaling rijden. Ook Simon Yates en Carlos Rodriguez zullen op vinkenslag liggen. Ook leent het profiel perfect om via de vroege vlucht weg te blijven. Zo was er in 2016 een gelijkaardige etappe met aankomst in Morzine. Die werd via de vroege vlucht door Ion Izagirre gewonnen. Daarmee zal hij ook dit jaar de rit naar Morzine aangekruist hebben. Ook Dylan Teuns zal wellicht zijn kans wagen. Net als Maxim Van Gils, Thibaut Pinot en Mattias Skjelmose en nog een rist andere klimmers. © photonews ONZE STERREN **** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard

** Jai Hindley, Tom Pidcock, Simon Yates

* Carlos Rodriguez, Ion Izagirre, Dylan Teuns, Mattias Skjelmose