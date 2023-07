VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 15: Krijgen we ook vuurwerk van Vingegaard en Pogacar richting de Mont Blanc?

Week 2 wordt afgesloten door nog een zware Alpenrit. Het gaat richting de Mont Blanc en de aankomst ligt boven na een tweetrapsraket.

PARCOURS

Vanuit Les Gets gaat het via de vallei richting een nieuw blik Alpentoppen. Onderweg is er al de Col des Fleuries (al telt die niet mee) en halfweg is er de 1e officiële klim van de dag. De Col de la Forclaz de Montmin is een col van 1e categorie en is 7,2 km lang aan 7,3%.

Nadien gaat het richting de Col de la Croix Fry (1e categorie) en de Col des Aravis (3e categorie). De Croix Fry is 11,3 km lang en gaat 7% omhoog. Na een korte afdaling volgt de Aravis die 4,4 km aan 5,8% lang is. Nadien komt het peloton op een vervelend plateau terecht om vervolgens de duik richting Domancy te nemen.

De laatste 12 km gaat bijna heel de tijd omhoog. Eerst is er de Côte des Amerands (2e categorie). Die is kort (2,7 km), maar heel steil (10,9%). Ook zijn er stroken tot 17%. Na een korte afdaling volgt de slotklim naar Saint-Gervais Mont Blanc (1e categorie). Die is 7,2 km lang aan 7,7%.

FAVORIETEN

Net voor het einde van de 2e week zullen de favorieten zich opnieuw roeren. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar voerden ook in de vorige bergrit een felle strijd. Uiteindelijk konden ze elkaar niet definitief lossen en kwamen er enkel door de bonificatieseconden.

Op weg naar Saint-Gervais Mont Blanc nodigen de steile stroken op de Côte des Amerands en de slotklim de 2 tenoren uit om aan te vallen. Beiden zullen elkaar willen bestoken en elkaar op achterstand willen rijden, om zo met een zo goed mogelijk gevoel de rustdag in te gaan.

© photonews

Carlos Rodriguez zal na zijn zege in Morzine extra vertrouwen getankt hebben. Voor Jai Hindley zal het afwachten worden hoe het na zijn val met zijn fysieke paraatheid is. Hetzelfde voor Pidcock, die uit de top 10 is gevallen. Felix Gall heeft na Morzine dan weer ook vertrouwen, terwijl Simon Yates en Pello Bilbao een klein tikje kregen.

Ook is het mogelijk dat de vroege vlucht stand houdt. Al zal die dan meer dan 10 minuten voorgift moeten krijgen, want in de laatste 65 km moet er zeer veel geklommen worden. Mogelijk wagen Giulio Ciccone en Thibaut Pinot opnieuw een poging. Al zal veel opnieuw van de tactiek van Jumbo-Visma en UAE afhangen.

ONZE STERREN

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard

** Carlos Rodriguez, Sepp Kuss

* Jai Hindley, Adam Yates, Simon Yates, Felix Gall, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone