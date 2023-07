Bondscoach Vanthourenhout maakt duidelijk wat Wout van Aert nog moet doen voor het WK in Glasgow

Wout van Aert ging woensdag naar huis om de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome bij te wonen. Maar wat nu met het WK in Glasgow.

Over twee weken, op zondag 6 augustus, wordt het WK op de weg gereden in Glasgow. Door naar huis te gaan, mist Van Aert nu de laatste dagen van de Tour. Maar dat is volgens bondscoach Vanthourenhout geen nadeel.



"Zeker niet als je ziet hoe Wout weer tekeer gegaan is de voorbije weken. Dan maken drie of vier dagen extra geen verschil", zegt de bondscoach bij Het Nieuwsblad. Maar Van Aert zal nu niet alleen moeten rusten.



"Het is niet genoeg om nu twee weken in de zetel te liggen." Van Aert heeft ook nog enkele intensieve prikkels en duurtrainingen nodig voor dat WK in Glasgow. Mogelijk kan dat ook met enkele Natourcriteriums. Op 3 augustus komt de Belgische selectie samen in Glasgow.