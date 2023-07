Jasper Philipsen mathematisch zeker van groen, maar is razend na nieuwe vierde plaats

Jasper Philipsen is voor de tweede dag op rij vierde geworden in de Tour. Na de etappe was hij echter razend.

Op de laatste beklimming van de dag reden Kasper Asgreen, Matej Mohoric en Ben O'Connor weg van de andere vluchters. Een groepje met onder meer Philipsen en Van der Poel probeerde nog dichterbij te komen, maar dat lukte niet.

Philipsen was echter niet te spreken over de motoren, die volgens hem te dicht reden bij de kopgroep. "Zeg maar dat de motoren al twee keer de koers bepaald hebben", fulmineerde Philipsen in een eerste reactie voor de camera's van Sporza.

Even later was Philipsen al meer gekalmeerd. "Dat over die motor laat ik in het midden, daar ga ik me nu niet over uiten. We reden volle bak en kwamen geen meter korter, dus ze moeten wel enorm sterk zijn geweest."

Philipsen won dan wel niet, maar hij is mathematisch wel zeker van de groene trui. Eerste achtervolger Mads Pedersen heeft nu 139 punten achterstand, terwijl er nog maar maximaal 110 punten te verdienen zijn.