Eddy Merckx deelt een klein prikje uit aan Mark Cavendish om record qua etappezeges

Mark Cavendish heeft deze Tour het record van Eddy Merckx niet kunnen breken qua etappezeges. Maar Merckx hoopt dat Cavendish volgend jaar toch nog een gooi kan doen naar dat record.

Een val met een sleutelbeenbreuk tot gevolg dwong Mark Cavendish tot een opgave in zijn laatste Tour. De dag ervoor in Bordeaux had Cavendish nog nipt naast zijn 35ste etappezege in de Tour gegrepen.

"Ik hoop dat Cavendish nog terugkeert. Het zou spijtig zijn als hij zijn loopbaan moet beëindigen met een sleutelbeenbreuk. Ik hoop dat hij volgend jaar nog minstens tot aan de Tour rijdt", zei Eddy Merckx in Vive le vélo.

Merckx is dan ook helemaal niet bezig met dat record van etappezeges. "Ik heb nooit de Tour gereden voor ritzeges, maar om de Tour te winnen. Ik heb er 5 gewonnen, dus dat is niet zo slecht", zei Merckx nog.