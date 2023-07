Michel Wuyts twijfelt aan Van der Poel, maar tipt andere favoriet voor het WK: "Hij is zó goed"

Over twee weken is de opvolger van Remco Evenepoel al bekend. In Glasgow wordt op 6 augustus het WK op de weg gereden.

Heel wat renners die nog maar net uit de Tour komen, moeten al meteen aan het WK op de weg in Glasgow gaan denken. Dat wordt dit jaar begin augustus al gereden, op 6 augustus al. Het WK tijdrijden wordt een week later gereden.

België trekt naar het WK met drie potentiële winnaars, nl. Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen. Voor Michel Wuyts is Wout van Aert de absolute favoriet, maar hij ziet ook een andere favoriet: Mads Pedersen.

Twijfels bij Van der Poel

"Als je een rit wint in een harde finale zoals in Limoges, weliswaar in een massasprint zoals Mads Pedersen. En je wordt als Mads Pedersen ook nog eens tiende in een halve klimtijdrit, dan ben je echt goed", zegt hij in Wuyts & Vlaeminck.

Wuyts had eerder Van der Poel genoemd als potentiële wereldkampioen, maar hij twijfelt aan de Nederlander door zijn verkoudheid in de Tour. "Mads Pedersen is op dit moment beter dan Van der Poel."