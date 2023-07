Patrick Lefevere werkt verder aan klimtrein van Evenepoel: belangrijke helper blijft twee jaar langer

Er was al langer bevestiging over een verlengd verblijf van de Italiaan Mattia Catteneo (32) bij Soudal Quick-Step, maar de ploeg heeft nu ook officieel aangekondigd dat de Italiaan langer aan boord blijft.

Catteneo had een aflopend contract bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar heeft zijn contract nu met 2 jaar verlengd, tot eind 2025. De Italiaan rijdt al sinds 2020 bij de ploeg en was dit jaar bij de ploeg die voor eindwinst moest gaan in de Giro.

"Ik ben blij om mijn reis met The Wolfpack voort te zetten en ben trots deel uit te maken van deze speciale ploeg", zegt de Italiaan in een video op de sociale media van de ploeg.

"Ik denk dat ik de afgelopen jaren goed werk heb geleverd, ik heb mijn plek hier gevonden en ik gebruik mijn ervaring graag om het team te helpen terwijl het evolueert", zegt Cattaneo nog.

We are delighted to announce that @cattamat - with the team since 2020 - will continue being part of the Soudal Quick-Step family in the next two years 😃



Read more about this, here: https://t.co/iXMvQl6yk2 pic.twitter.com/PEBVVq3OD4