Vader van Jonas Vingegaard maakt nog eens heel duidelijk hoe zit tussen zijn zoon en Wout van Aert

Jonas Vingegaard pakte zondag zijn tweede eindzege in de Tour de France. Zijn vader kwam nog eens terug op het moment met Wout van Aert in de tweede rit.

Jonas Vingegaard belandde in het begin van de Tour even in een stormpje door niet op kop te rijden voor Wout van Aert. Daardoor greep Van Aert naast de ritzege, die was voor de Fransman Victor Lafay.

Maar de vader van Jonas Vingegaard, Claus Vingegaard, is duidelijk over dat moment. "Ik zal eerlijk zijn, alleen Belgische journalisten hebben daar een punt van gemaakt. Jonas en Wout weten wat ze doen, voor hen was het geen probleem", zegt hij bij HLN.

Niets gebroken

Volgens Claus Vingegaard is het niet omwille van zijn zoon Jonas dat Van Aert die tweede rit niet won, wel omdat Lafay gewoon beter. Maar vader Vingegaard is zag misschien ook een wat mindere Van Aert.

"Ik denk ook dat Wout dit jaar niet hetzelfde niveau heeft gehaald als vorig jaar. Het was allemaal net iets minder. Tussen Wout en Jonas is niets gebroken. Ze zijn twee grote sterren van het wielrennen."