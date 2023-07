Rijden concurrenten Evenepoel mekaar in de weg? Bondscoach Vanthourenhout zegt wat er wellicht te gebeuren staat

Bondscoach Sven Vanthourenhout zal met veel belangstelling kijken hoe Remco Evenepoel en zijn concurrenten na het WK het er vanaf brengen in de Vuelta. Het duo Vingegaard-Roglic bekampen wordt geen sinecure voor de huidige wereldkampioen.

Al schuilt er ook wel een addertje onder het gras bij Jumbo-Visma. Gaan die twee grote kanonnen, hoewel ze ploegmaats zijn, mekaar het licht in de ogen gunnen? "Ik denk niet dat ze van start gaan met de vraag om voor mekaar te rijden", benadrukt Sven Vanthourenhout in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Soms lost het in een ronde zichzelf op

"Soms lost het in een ronde zichzelf op", gaat de bondscoach verder. "De eerste week doorkomen, is alles vlekkeloos verlopen, is Vingegaard hersteld van de Tour? Dat zal blijken. Misschien kan het in de derde week wel op een bepaald punt komen, maar dat zal zichzelf ook wel oplossen voor een stuk."

Een Vingegaard zal dan wel de Tour in de benen hebben. Misschien steken ook nog wel andere namen die zich goed voorbereid hebben hun neus aan het venster. "Ook een Mas, die vroeg uitgevallen is in de Tour, zal wel onmiddellijk geschakeld hebben richting de Vuelta. Boeiend allemaal."