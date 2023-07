Jonas Vingegaard over de samenwerking met Primoz Roglic in de Vuelta: "Ze proberen altijd dingen te vinden die er niet zijn"

Jonas Vingegaard rijdt de Vuelta. Hij zal samen met Primoz Roglic voor Jumbo-Visma kopman zijn.

Jumbo-Visma gaat met 2 kopmannen naar de Vuelta: Giro-winnaar Primoz Roglic en Tour-winnaar Jonas Vingegaard. Maar zal dat geen problemen geven. "Ik heb nog niet met hem gesproken, maar we gaan als 2 leiders", was Vingegaard bij Het Nieuwsblad duidelijk.

"We hebben vorig jaar in de Tour al bewezen dat het kan", ging de Deen verder. "Op voorhand hoeven we ook niet één kopman te kiezen. Voor mij maakt het niet uit wie de Vuelta wint. Zolang we maar als team winnen."

Vingegaard beseft wel dat alles tussen hem en Roglic in de Vuelta zal uitvergroot worden. "Maar dat was met Wout Van Aert in de Tour ook al", kaatste Vingegaard de bal terug. "Ze proberen altijd dingen te vinden die er niet zijn. Zolang wij weten dat er geen problemen zijn, kan iedereen zeggen wat hij wil."