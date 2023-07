"Remco Evenepoel had deze Tour de France nog niet aangekund": Thomas Dekker verklaart zijn opvallende uitspraak

Het is een vraag die veel wielerfans (vooral dan in België) zich stelden: wat zou Remco Evenepoel in de voorbije Tour de France gedaan hebben? Volgens Thomas Dekker zou hij niet gewonnen hebben.

In de podcast Live Show, Ride Fast was Thomas Dekker te gast. Daar ging het over de Tour de France en de strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Op een bepaald moment ging het ook over Remco Evenepoel en over wat hij in die Tour zou kunnen hebben uitgericht.

"In die tijdrit van ruim 22 km had Vingegaard Evenepoel op meer dan een minuut gereden", was Dekker duidelijk. "Dat niveau heeft hij nog nooit gehaald. Dat was zo hoog. Deze Tour had hij nog niet aangekund."

Dekker zag Evenepoel nog niet meteen met Vingegaard en Pogacar de strijd aangaan en vindt het goed dat Evenepoel er uiteindelijk toch voor koos om de Vuelta te rijden. "Als je de lijst van de concurrentie bekijkt, hebben die allemaal al meer grote rondes gereden. Evenepoel moest wel naar de Vuelta, want hij moet gewoon koersen", aldus Dekker.