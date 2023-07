Lotte Kopecky blijft vastberaden na haar tweede plaats in de Tour: "Mijn hart ligt daar"

Lotte Kopecky imponeerde tijdens Tour en de vraag is of ze zich niet moet omscholen naar een renster voor de grote rondes. Maar het hart van Kopecky ligt bij de klassiekers.

Lotte Kopecky werd totaal onverwacht tweede in de Tour dankzij een heel sterke week. Net als Wout van Aert lijkt Kopecky echt op alle terreinen uit de voeten te kunnen. Maar net als Van Aert gaat Kopecky zich niet omscholen.

"Ik ben heel blij met de renster die ik op dit moment ben. Mijn hart ligt bij de klassiekers en daar zal het wel nog een tijdje bij blijven liggen", zei Kopecky bij Sporza. Kopecky zal dus niet gaan toeleggen op het klimmen.

In de rit naar de Tourmalet en de tijdrit van zondag waren ook voor Kopecky een verrassing en ze wist eigenlijk niet wat ze aan het doen was. "Ik wist zelfs pas bij het podium dat ik tweede werd in plaats van derde."