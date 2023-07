Remco Evenepoel geeft de reden waarom hij nu al vertrouwen heeft voor Tour tegen Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel toonde vorig jaar in de Vuelta al dat hij een grote ronde kan winnen. Dit jaar probeert hij dat opnieuw, volgend jaar in de Tour.

Evenepoel wilde na zijn zege in de Vuelta van vorig jaar eerst de Giro proberen winnen voor hij in 2024 aan de start van de Tour verschijnt. Maar in de Giro lukte het dus niet door de inmiddels bekende redenen.

Evenepoel probeert het dit jaar dus nog maar eens in de Vuelta, waar hij met onder meer Tourwinnaar Jonas Vingegaard een serieuze tegenstander krijgt. Een goede test voor de Tour van volgend jaar. Want het niveau in de Tour is nog heel wat hoger.

Waarden van Vingegaard en Pogacar al gehaald

Pogacar en Vingegaard acteerden dit jaar op heel hoog niveau in de Tour en het is maar de vraag of Evenepoel zijn voet daarnaast kan zetten. "Als ik al de berekeningen mag geloven die er gedaan zijn op basis van de watts per kilo, dan hebben Tadej en Jonas in de Tour cijfers laten zien die ik ook al eens heb gerealiseerd", zegt hij bij Wielerflits.

Pogacar en Vingegaard deden dat wel bijna iedere dag in de Tour en het is maar de vraag of Evenepoel dat ook zal kunnen. "Nu is het aan mij om het komende jaar keihard te werken, zodat ik grote stappen voorwaarts kan zetten om dicht bij die twee supergoede en te gekke coureurs te komen."