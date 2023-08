Terug naar de woestijn: de UCI maakt de organisatie van het WK 2028 bekend

Abu Dhabi zal het WK in 2028 mogen organiseren. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. Zo wordt het 2e WK ooit in die periode. In 2016 ging het WK in Qatar door.

Zondag is er in Glasgow het WK op de weg voor de mannen, maar voorafgaand organiseerde de UCI een congres. Tijdens dat congres werd het WK voor 2028 toegewezen.

Abu Dhabi krijgt de eer en zo zal het WK voor het eerst in de Verenigde Arabische Emiraten doorgaan. Voor die regio wordt het overigens het 2e WK ooit, want in 2016 organiseerde Qatar het WK. Peter Sagan klopte toen Mark Cavendish en Tom Boonen in de spurt. In 2029 mag Abu Dhabi overigens het WK baanwielrennen organiseren.

Dit jaar is het WK in Glasgow en in 2024 trekken we naar Zürich. Daarna volgt voor het eerst Afrika, want in 2025 is Kigali aan de beurt. In 2026 volgt Montréal en een jaar nadien is er het volgende Super-WK, met de Haute-Savoie als decor. In 2028 volgt dus Abu Dhabi.