Vuelta-baas is in de wolken over het sterrenensemble met onder meer Remco Evenepoel: "Vooraf zou ik je niet geloofd hebben"

Voor de Vuelta staan er eind deze maand heel wat sterren aan de start. Zo zullen de laatste 3 groterondewinnaars aan de start staan. Ook Javier Guillén, baas van de Vuelta, is in de wolken.

Eerst bevestigde Primoz Roglic en daarna maakte ook titelverdediger Remco Evenepoel zijn deelname aan de Vuelta officieel. Aan het einde van de Tour bevestigde ook Jonas Vingegaard zijn deelname. Zo zullen de laatste winnaar van de Vuelta, de Giro (Roglic) en de Tour (Vingegaard) in Barcelona aan de start staan. En nog andere toppers zoals Juan Ayuso en Geraint Thomas zullen aan de start staan.

"Als je me vooraf gezegd zou hebben dat we zo'n deelnemerslijst zouden hebben, dan zou ik je niet geloofd hebben", vertelde Javier Guillén, baas van de Vuelta, tijdens de presentatie van de 8e rit in de regio van Alicante. "Het is gewoon ongelooflijk."

"Deelname van Vingegaard is gewoon de kers op de taart", ging Guillén verder. "Ik ga ervanuit dat hij zich volledig zal geven en dat hij de dubbel wil pakken. Het wordt ook uitdagend voor Jumbo-Visma met die 2 toppers, maar het is een bewijs dat ze alles willen geven en dat ze dit seizoen proberen alle grote rondes te winnen."