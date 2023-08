Lotte Kopecky kan in Glasgow 4 wereldtitels pakken

Lotte Kopecky zal een druk Super-WK beleven. Ze kan in theorie maar liefst 4 wereldtitels pakken. Naast de wegrit zal ze ook enkele disciplines op de piste voor haar rekening nemen.

Na een succesvolle Tour de France Femmes, waarin ze een rit en de groen trui won en ook nog eens 2e werd, trok Lotte Kopecky naar Glasgow. Daar bereidde ze zich de laatste dagen voor op het WK, want het beloven voor haar drukke dagen te worden.

Kopecky zal immers voor 4 wereldtitels meedingen, want ze doet mee aan de wegrit voor vrouwen (13/8) en neemt ervoor ook 3 disciplines op de piste voor haar rekening. Zondag is er de afvallingskoers, dinsdag de puntenkoers en woensdag het omnium.

Als Kopecky mag kiezen, dan kiest ze voor de wegrit. "Maar ook naar de piste kijk ik uit", vertelde ze aan Belga. "Zo wordt het omnium zeer belangrijk om punten voor de Olympische Spelen van volgend jaar te sprokkelen. Een podium levert heel wat punten op."

Voelt Kopecky na de Tour enige vermoeidheid? "Ik voel me goed en denk dat ik van de Tour hersteld ben", ging ze verder. "Ik had niet echt een supervermoeid gevoel toen ik hier aankwam. Ook niet op de fiets. Natuurlijk heb ik er enorm afgezien en die vermoeidheid is sowieso aanwezig. Maar ik voel me niet leeg en dat was de bedoeling."