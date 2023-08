Rik Van Looy noemt verrassende Belg als outsider voor het WK: "Dat zegt toch al iets"

De Belgen staan straks met drie kopmannen aan de start van het WK wielrennen. Maar Rik Van Looy noemt ook nog drie andere namen.

De Belgen komen met een bijzonder sterke ploeg aan de start in Glasgow met Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen als kopmannen. Volgens Rik Van Looy, wereldkampioen in 1960 en 1961 wordt dat een probleem.

"Drie kopmannen, dat wordt een probleem volgens mij. Moeilijk op te lossen... Vaak is het budget dat je ervoor hebt om kampioen te worden beslissend", zegt hij bij De Zondag. Maar er zijn natuurlijk meer favorieten dan die drie Belgen.

Opvallende renners in de Tour

Tijdens de Tour viel het Van Looy op dat enkele renners op het eerste gezicht dom reden, door bijvoorbeeld nog achter een kopgroep aan te gaan om dan te lossen op de eerste de beste beklimming.

"Dat zijn in mijn ogen mannen die met iets bezig zijn. Dan denk ik aan Alaphilippe, Van der Poel en Stuyven. Die laatste was vierde op het zware WK in Leuven. Dat zegt toch al iets."