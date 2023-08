Dit (beperkte) bedrag strijkt Mathieu van der Poel op met zijn wereldtitel op de weg

Mathieu van der Poel veroverde zondag de wereldtitel in Glasgow. Daar verdiende hij ook wat mee, al viel het uiteindelijk ook wel mee.

In het wielrennen is de slinger van het grote geld nog niet helemaal doorgeslagen en dat is merkbaar aan het prijzengeld dat Mathieu van der Poel zondag opstreek met zijn wereldtitel. Die leverde hem welgeteld 8.000 euro op.

Een heel pak minder dan de 20.000 euro die hij verdiende met zijn zege in Milaan-Sanremo of de 30.000 euro die hij kreeg na zijn zege in Parijs-Roubaix. Ter vergelijking: Jonas Vingegaard kreeg een cheque van 500.000 euro met zijn Tourzege.

Niet dat Van der Poel niet stevig zijn boterham verdient. Hij zou zo'n 2 miljoen euro bruto verdienen qua jaarsalaris bij Alpecin-Deceuninck. En waarschijnlijk kan hij nog een stevige bonus rekenen van zijn ploeg. En met het veldrijden verdient Van der Poel ook nog een aardig centje.